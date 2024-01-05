Губернатор Бєлгородської області запропонував росіянам евакуюватись з міста

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков запропонував росіянам евакуюватися з обласного центру нібито через обстріли ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Гладкова цитує Telegram-канал NEXTA live.

"Вже сьогодні ми готові вас перевезти до Старого Осколу та Губкіна, де ви перебуватимете в досить комфортних умовах, у теплих та безпечних номерах. Ви знаходитиметеся там стільки часу, скільки це буде потрібно" , — сказав російський чиновник.

Варто додати, що Старий Оскол знаходиться в 140 км від Бєлгорода, а Губкін — в 120 км.

Нагадаємо, напередодні співробітники Головного управління розвідки Міноборони здійснили рейд у Бєлгородську область РФ — вдалося завдати втрати ворогу.

Як повiдомлялось, у Бєлгороді та Білгородській області РФ пізно ввечері 29 грудня пролунала серія потужних вибухів. У Росії повідомляли про 25 загиблих Загальна кількість постраждалих, за даними місцевої влади в Білгородській області, — 109 осіб.

Після того в обласному центрі періодично лунають вибухи та звучить серена повітряної тривоги, спалахують пожежі та є руйнування.