Генштаб: Росіяни намагались 10 разів штурмувати на лівобережжі Дніпра

Генштаб ЗСУ повідомляють, що окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, там протягом доби відбулось 10 безуспішних російських штурмів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника".

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника в районі Синьківки Харківської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 - поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів.