Кабмін змінив порядок надання тимчасового житла ВПО

Кабінет Міністрів змінив порядок надання житла внутрішньо переміщених особам для тимчасового проживання, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ухвалені зміни, зокрема, передбачають:

доповнення новими критеріями переліку пріоритетності надання тимчасового житла ВПО;

Тепер туди входять сім’ї військовослужбовців з-поміж внутрішньо переміщених осіб; ВПО, які повторно перемістилися через збройну агресію РФ. А також ВПО з-поміж мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями із фонду, житло яких було зруйноване.

розширення можливості фінансування органами місцевого самоврядування (ОМС) фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, поза межами їхньої юрисдикції;

Тобто ОМС тих територій, із яких перемістилися ВПО, зможуть брати участь у розподілі житлового фонду у приймаючих громадах.

ВПО можуть стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, навіть за відсутності такого фонду на момент їхнього звернення.

У Мінреінтеграції вважають, що таке рішення сприятиме ефективному обліку та наданню житла для тимчасового проживання внутрішніх переселенців.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 21 листопада вніс зміни до низки постанов щодо обліку внутрішньо переміщених осіб та виплат їм держдопомоги.