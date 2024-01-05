Ердоган провів телефонну розмову з Зеленським: що обговорили

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба турецького президента.

Під час розмови Ердоган наголосив на важливості відновлення роботи зернового коридору.

Турецький президент розповів, що продовжує дипломатичні контакти з цією метою.

Ердоган також заявив, що Туреччина "докладає великих зусиль, щоб зупинити кровопролиття як в Україні, так і на палестинських територіях".

Він повторив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника і провести мирні переговори для досягнення миру в Україні.

Ердоган додав, що в Україні якнайшвидше має бути встановлений режим припинення вогню, а "двері мають бути відчинені для миру".

Нагадаємо, у грудні Ердоган заявив, що Євросоюз гальмуватиме вступ України та Молдови, додавши, що Анкара вже давно заслужила право на вступ до ЄС.

У відповідь перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова вважає, що негативні прогнози деяких лідерів щодо вступу України до ЄС мають внутрішньополітичний характер.