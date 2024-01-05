Окупанти запустили ударні безпілотники у напрямку України

Ввечері 5 січня російські окупанти запустили по Україні нову партію дронів-камікадзе типу Shahed, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Зафіксовано ударні БпЛА Shahed в західній частині Херсонської області, курс північно – західний".

Повідомлення ПС з'явилося о 20.25.

О 20.45 повітряники повідомили, що ворожі БпЛА рухаються в напрямку Баштанського району Миколаївської області, курс північно - західний (на Кіровоградську область).