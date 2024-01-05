Зеленський: Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 січня заявив, що пріоритет держави – дати все необхідне для захисту України та витримати цей рік.﻿, повідомляє Українська правда.

"Головний пріоритет нашої держави – незмінно – дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. Боєприпаси. Дрони. Техніка. Особовий склад. Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює. Хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам – мати змогу знищувати ворога".

Президент зазначив, що інтенсивні бої зараз в Авдіївці, на Мар’їнському, Бахмутському, Лиманському, Куп’янському напрямках та на південній ділянці фронту. Зеленський повідомив, що українська влада працює з усіма партнерами для того, щоб цього місяця Україна отримала "достатній обсяг оборонних пакетів".

"Зараз уже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія калібру 155, а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти".

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