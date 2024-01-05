Очільник ВООЗ на тлі зростання захворюваності на COVID-19 закликав знову носити маски

У період новорічних свят відразу в кількох країнах світу різко збільшилася кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 та інших гострих респіраторних захворювань. На цьому тлі Всесвітня організація охорони здоров’я закликає відновити системне носіння масок у громадських місцях, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса в Х (Twitter).

"Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дотримуватись дистанції, щоб зменшити ризик зараження, а також переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення від COVID-19 та грипу, — зазначив він.

Respiratory illnesses from #COVID19, flu and other pathogens have been on the increase in many countries for weeks and this is expected to continue following the recent holidays. As individuals: make sure to test and seek care when needed because COVID-19 treatments can prevent… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 5, 2024

Також Гебреїсус закликав усіх, хто виявить у себе симптоми захворювання, не зволікати зі зверненням за медичною допомогою. Це здатне запобігти важким наслідкам для організму і нерідко врятувати життя.