ДСНС: У Києві знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал"
У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кінджал", повідомляє Українська правда.
Про це передають у ДСНС.
"Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС – це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу.
Сьогодні піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток наших фахівців – ракета "Кинджал"".
Що передувало:
- 2 січня за майже 6 годин повітряної тривоги, ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка "Шахедів", слідом за ними - групами та хвилями крилаті ракети та аеробалістичні ракети "Кинджал".
- За даними Повітряних сил, станом на 2 січня Росія випустила по території України 63 "Кинджали". Здатні вражати балістику сучасні системи західного зразка знищили 25 із них.