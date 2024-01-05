ДСНС: У Києві знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал"

У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кінджал", повідомляє Українська правда.

Про це передають у ДСНС.

"Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС – це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу.

Сьогодні піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток наших фахівців – ракета "Кинджал"".

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