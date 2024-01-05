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ДСНС: У Києві знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал"

ДСНС: У Києві знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал"
Фото: ДСНС

У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кінджал", повідомляє Українська правда.

Про це передають у ДСНС.

"Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС – це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу.
Сьогодні піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток наших фахівців – ракета "Кинджал"".

Що передувало:

  • 2 січня за майже 6 годин повітряної тривоги, ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка "Шахедів", слідом за ними - групами та хвилями крилаті ракети та аеробалістичні ракети "Кинджал".
  • За даними Повітряних сил, станом на 2 січня Росія випустила по території України 63 "Кинджали". Здатні вражати балістику сучасні системи західного зразка знищили 25 із них.

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