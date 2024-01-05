Буданов: З часом повернемо всіх військовополонених, у тому числі бійців "Азову"

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна з часом поверне всіх українських військовополонених, у тому числі бійців "Азову", повідомляє Українська правда.

Про це заявив Буданов в етері телемарафону

"Росія веде свою звичну гру, вона намагається розіграти карту, скажімо так, соціально складних у їхньому розумінні верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азову". Тому що натягнуте дуже сильно це питання, в суспільстві сприймається дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації в нашій країні. Це не так".

Окремо він зазначив, що навіть командирів полку "Азов" повернули в Україну, у "що ніхто ніколи не вірив і вважав це нереальним".

"Але факти говорять самі за себе. І з часом будуть витягнуті всі. Але ще раз хочу наголосити: перше, ніхто нам нічого не винен, як і ми їм; друге. Ми перебуваємо в стані відкритої війни. Це складне питання.

Кожен обмін – це окрема операція, суто операція. Тут використовуються абсолютно всі важелі. Я не буду розкривати форми і методи, але ще раз хочу сказати, що нічого спільного з цивілізованою роботою в цьому немає".

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