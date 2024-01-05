Буданов: З часом повернемо всіх військовополонених, у тому числі бійців "Азову"
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна з часом поверне всіх українських військовополонених, у тому числі бійців "Азову", повідомляє Українська правда.
Про це заявив Буданов в етері телемарафону
"Росія веде свою звичну гру, вона намагається розіграти карту, скажімо так, соціально складних у їхньому розумінні верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азову". Тому що натягнуте дуже сильно це питання, в суспільстві сприймається дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації в нашій країні. Це не так".
Окремо він зазначив, що навіть командирів полку "Азов" повернули в Україну, у "що ніхто ніколи не вірив і вважав це нереальним".
"Але факти говорять самі за себе. І з часом будуть витягнуті всі. Але ще раз хочу наголосити: перше, ніхто нам нічого не винен, як і ми їм; друге. Ми перебуваємо в стані відкритої війни. Це складне питання.
Кожен обмін – це окрема операція, суто операція. Тут використовуються абсолютно всі важелі. Я не буду розкривати форми і методи, але ще раз хочу сказати, що нічого спільного з цивілізованою роботою в цьому немає".
Передісторія:
- 3 січня Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону. Серед них представників Збройних сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.
- Командир бригади Національної гвардії України "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що бійців "Азову", які стояли в авангарді Сил Оборони України в боях за Маріуполь, не повернули під час цього обміну.