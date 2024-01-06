ЗМІ: Трампу загрожує багатомільйонний штраф у справі про шахрайство

Генпрокурор Нью-Йорка вимагає оштрафувати кандидата на президентських виборах від Республіканської партії Дональда Трампа на понад 370 млн доларів, а також заборонити політику вести бізнес на теренах штату. Пропозиція висунута у межах судового процесу щодо цивільного шахрайства політика, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс у своєму листі від 5 січня навела докази великої кількості шахрайських схем Трампа і його співвідповідачів під час підготовки фінансової звітності.

Генпрокурор стверджує, що під час президентства з 2017 по 2020 рік, Трампу бракувало б грошей, якби не нижчі відсоткові ставки, які він платив, спираючись на шахрайські фінансові звіти.

"Безліч шахрайських схем, які вони використовували для завищення вартості активів і приховування фактів, були настільки обурливими, що вони спростовують невинне пояснення" , – зазначила Джеймс.

З огляду на порушення, вона просить стягнути з політика 370 млн доларів штрафу.

Спочатку Офіс генпрокурора вимагав відшкодування понад 250 млн доларів, однак сума була значно збільшена, оскільки Трамп заощадив 168 млн доларів завдяки сприятливим відсотковим ставкам і отримав 60 млн доларів прибутку від своєї ліцензії на поле для гольфу Ferry Point, а також майже 140 млн доларів прибутку від продажу своєї оренди будівлі Old Post Office - готелю Трампа у Вашингтоні, округ Колумбія.

Раніше суддя Артур Енгорон уже виніс рішення в спрощеному порядку, встановивши, що Трамп і його співвідповідачі були винними в постійному та неодноразовому шахрайстві. Він також наказав скасувати бізнес-сертифікати Трампа в Нью-Йорку. Однак політик подав апеляцію на це рішення, і суд призупинив ліквідацію компаній.

Суть порушень

Адвокати Трампа в п'ятницю, 5 січня, стверджували, що компанія Engoron повинна відхилити звинувачення проти нього. У своїх записках вони написали, що більшість операцій, зазначених у скарзі генпрокурора, вийшли за межі терміну давності, що заяви Трампа про фінансовий стан не містять суттєвих викривлень та що генпрокурор не продемонструвала жодного реального впливу.

Однак Engoron вже відхилила кілька аргументів адвокатів Трампа, включно з оскарженням строку позовної давності та списання, зазначивши, що вони обидва є юридично прийнятними. Подані в п'ятницю записи після судового розгляду, готують підставу для заключних аргументів перед компанією Engoron наступного тижня. Суддя може винести своє рішення вже цього місяця.

Судовий розгляд, що триває 11 тижнів, був проведений, щоб визначити, яку суму штрафу повинні заплатити Трамп і його компанія, а також долю бізнесу колишнього президента в Нью-Йорку. Офіс генерального прокурора намагався довести шість додаткових претензій проти Трампа, включаючи змову, видачу неправдивих фінансових звітів, фальсифікацію ділової документації та страхове шахрайство.

Дискваліфікація синів Трампа

Крім того, під час засідання 5 січня, генпрокурор просила заборонити на п’ять років Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа. Слідчі встановили, що сини політика були залучені до оцінки певної власності та взяли "прямий контроль" над підготовкою звітів про фінансовий стан у 2021 році.

Генпрокурор вказала на кроки, вжиті синами Трампа, зокрема збереження бухгалтерської фірми Whitley Penn, підписання остаточного листа-представництва і нагляд за колишньою організацією Трампа.

Макконні під час суду засвідчив, що консультувався з Еріком Трампом щодо певних оцінок фінансових звітів Дональда Трампа. Однак, запевняє, що він не знав про використання інформації для особистої фінансової звітності його батька.

Трамп незаконно отримував гроші від інших держав

Слідство за іншою кримінальною справою встановило, що екс-президент США Дональд Трамп отримав близько 7,8 млн доларів від іноземних організацій у 20 країнах світу. Такі виплати порушили положення Конституції про іноземні винагороди, що забороняє федеральним чиновникам, включаючи президента, приймати гроші або подарунки від іноземних урядів без дозволу Конгресу.

Проблеми Дональда Трампа з висуванням у президенти

Керівник виборчої комісії штату Мен Шенна Белоуз 28 грудня виключила Трампа із виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення засноване на 14-й поправці Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Засідання за скаргою заплановане на 4 січня 2024 року. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, та вважає юридичні претензії безпідставними.