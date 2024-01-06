У Хмельницькій області були чутні вибухи: працювали сили ППО

У ніч на 6 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Суспільне, Повітряні сили.

Хмельниччину атакували російські "Шахеди".

Під час повітряної тривоги жителі області чули вибухи.

Ймовірно, працювали сили протиповітряної оборони.

Доповнено о 1.45: перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін підтвердив, що в області були звуки вибухів. За його словами, це працювали сили ППО. Даних щодо постраждалих немає.

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