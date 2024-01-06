ЗСУ за минулу добу знищили ще 800 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили майже 364 тисячі нападників, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали: