ЗСУ за минулу добу знищили ще 800 російських окупантів
З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили майже 364 тисячі нападників, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 363 870 (+800) осіб,
- танків ‒ 6018 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 1 1158 (+16) од,
- артилерійських систем – 8617 (+13) од,
- РСЗВ – 950 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 633 (+2) од,
- літаків – 329 од,
- гелікоптерів – 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 787 (+16),
- крилаті ракети ‒ 1 786,
- кораблі /катери ‒ 23 од,
- підводні човни — 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1 1478 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 1317 (+4).