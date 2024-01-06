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ЗСУ за минулу добу знищили ще 800 російських окупантів

ЗСУ за минулу добу знищили ще 800 російських окупантів
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили майже 364 тисячі нападників, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 363 870 (+800) осіб,
  • танків ‒ 6018 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1 1158 (+16) од,
  • артилерійських систем – 8617 (+13) од,
  • РСЗВ – 950 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 633 (+2) од,
  • літаків – 329 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 787 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 1 786,
  • кораблі /катери ‒ 23 од,
  • підводні човни — 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 1478 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1317 (+4).

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