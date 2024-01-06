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На Херсонщині за добу один загиблий та кілька поранених цивільних

На Херсонщині за добу один загиблий та кілька поранених цивільних
Фото: з відкритих джерел

Внаслідок російських атак у Херсонській області за добу 5-6 січня загинула одна цивільна людина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська ОВА.

По області противник здійснив 112 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 1 ракетний.

По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, підприємство у Херсонському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 5 дістали поранення.

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