На Херсонщині за добу один загиблий та кілька поранених цивільних
Внаслідок російських атак у Херсонській області за добу 5-6 січня загинула одна цивільна людина, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Херсонська ОВА.
По області противник здійснив 112 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 1 ракетний.
По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, підприємство у Херсонському районі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 5 дістали поранення.