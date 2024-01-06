НБУ пояснив рекордний попит на валюту, що призвів до зростання курсу долара

Значні бюджетні витрати наприкінці 2023 року та посилення невизначеності щодо надходження зовнішнього фінансування зумовили зростання попиту на іноземну валюту в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2024 року).

"Збільшився й попит на іноземну валюту з боку імпортерів харчових та побутових товарів, пального, а також електроенергії" , - йдеться в огляді.

Бюджетні видатки

За даними НБУ, у грудні видатки сягнули "рекордних безпрецедентних обсягів". Загалом у 2023 році видатки зросли на близько 50% р/р попри значну базу порівняння попереднього року.

Основними напрямами видатків передбачувано були сфери оборони і безпеки та соціальне забезпечення. Також вірогідно в грудні збільшилися капітальні видатки після їх певного пригальмування у попередньому місяці. Це може бути пов'язано із виконанням інфраструктурних проектів і ремонтних робіт разом з компенсацією громадянам пошкодженого майна, зазначили в НБУ.

Ситуація на валютному ринку

Як зазначається в огляді, за винятком останніх днів, упродовж грудня скорочувалася різниця між готівковим та офіційним курсом, зокрема завдяки скасуванню обмежень для банків та небанківських фінансових установ на продаж готівкової іноземної валюти населенню.

Під впливом цих чинників НБУ збільшив інтервенції на міжбанку до 3,6 млрд доларів.

"Достатні обсяги інтервенцій та додатна дохідність гривневих інструментів у реальному вимірі забезпечили контрольованість валютного ринку" , - повідомили в НБУ.

Курс долара в грудні-січні

У грудні курс на міжбанку піднявся з 36,35 до 38,10 грн/долар. Офіційний курс НБУ зріс на 4,4% до 37,98 грн/долар. На початку січня офіційний курс оновив черговий максимум - 38,11 грн/долар.

НБУ у грудні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,553 млрд доларів. Це максимальний обсяг із червня 2022 року.

Готівковий курс майже повністю залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39,05 грн/долар. На початку січня він піднявся до 39,50 грн/долар, але потім впав до 39,20 грн/долар. Однак курс, як і раніше, нижчий, ніж наприкінці минулого року, коли він становив близько 40,70 грн/долар.

Крім того, дані НБУ свідчать, що населення України в грудні 2023 року купило в банках 1,026 млрд доларів - рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів). Загалом за 2023 рік українці купили 4,793 млрд доларів.