Білий дім: Часу на схвалення додаткового фінансування України все менше

Керівниця Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг під час зустрічі з журналістами в п’ятницю в різкій формі попередила, що часу, який Конгрес має для схвалення додаткової допомоги Україні, стрімко зменшується, повідомляє Європейська правда.

Про це повiдомляє АР.

Янг пояснила, що адміністрація президента США все ще має повноваження на відправлення зброї Україні з американських складів, але не має коштів для його заміни, тому там ухвалили "дуже важке рішення" й відмовились від цього механізму.

Пентагон також має певні обмежені повноваження для допомоги Києву за відсутності нового фінансування Конгресу, але це, пояснила посадовиця Білого дому, "не дозволить відправляти великі транші обладнання в Україну".

Вона окремо наголосила на наслідках відсутності додаткової американської допомоги для України, окрім її військової спроможності – наприклад, здатності Києва платити державним службовцям, щоб український уряд міг надалі функціонувати в умовах російських обстрілів.

"Так, у Києва може бути трохи часу від інших донорів, щоб переконатися, що вони можуть утримати свої військові позиції, зберегти держслужбу, але що станеться в (Європейському. – Ред.) Союзі, в інших країнах-членах НАТО, якщо США припинять свою підтримку?" – сказала Янг.

"Я дуже стурбована тим, що йдеться не тільки про ресурси Сполучених Штатів, необхідні Києву, щоб зупинити Путіна. Також ідеться про те, який сигнал це посилає решті світу. І якими будуть їхні рішення, якщо вони побачать, що Сполучені Штати не беруть на себе відповідальність", – додала вона.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього в 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.