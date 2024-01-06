Зеленський закликав передати Україні заморожені російські активи

Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів, і вони мають бути використані на підтримку України, повідомляє Ділова столиця.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у X.

"Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор", — йдеться в дописі.

На думку президента, рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України.