Зеленський закликав передати Україні заморожені російські активи
Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів, і вони мають бути використані на підтримку України, повідомляє Ділова столиця.
На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у X.
"Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор", — йдеться в дописі.
На думку президента, рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України.
"Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити. Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи"", — повідомив Глава держави.