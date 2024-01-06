Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Зеленський закликав передати Україні заморожені російські активи

Зеленський закликав передати Україні заморожені російські активи
Фото: president.gov.ua

Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів, і вони мають бути використані на підтримку України, повідомляє Ділова столиця.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у X.

"Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор", — йдеться в дописі.

На думку президента, рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України.

"Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити. Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи"", — повідомив Глава держави.

Новини

Популярні теми форуму

analytics