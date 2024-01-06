У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади у комітеті

У Верховній Раді з'явився проєкт постанови про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє Українська правда.

Про це говорить проєкт постанови №10391.

Ініціаторами постанови є 11 нардепів, серед яких і глава комітету Олександр Завітневич.

Зазначається, що метою постанови є відкликання Безуглої з посади заступника голови Комітету.

За даними джерел УП, членство Безуглої у комітеті обговорюватиметься пізніше.

"Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону "Про комітети Верховної Ради" пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки".

Передісторія:

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу від посади заступника голови комітету.

Безугла протягом року протягом року робила кілька гучних заяв щодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.