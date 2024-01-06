Залужний показав, як розрахунок гаубиці М777 знищує ворога в будь-яких умовах

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео, як розрахунок американської гаубиці М777 нищить ворога за будь-яких умов, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний у Facebook.

"Несприятлива погода не стає на заваді бойовій роботі військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил.

Розрахунок американської гаубиці М777 нищить ворога за будь-яких умов".

Артилеристи запевнили, що готові працювати і в дощ, і в сніг, щоб підтримати піхоту на передньому краю.

За їхніми словами, 6 січня вони уразили скупчення особового складу противника.