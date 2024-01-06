Партія "Батьківщина" запропонувала свою концепцію справедливої мобілізації

Партія "Батьківщина" заявила, що нової хвилі мобілізації не уникнути. Однак завдання влади - зробити її справедливою, тому запропонувала свою концепцію мобілізації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт партії.

Зокрема, за словами Юлії Тимошенко, потрібно вдвічі підвищити зарплатню військовослужбовцям, які воюють на фронті понад півтора року, а тим, хто не відчуває можливості залишатися далі на фронті навіть за збільшену винагороду, - надати відпустку на рік.

Також, на думку команди "Батьківщини", важливим завданням є підвищення мотивації вступати у військо для добровольців, зокрема через збільшення грошового забезпечення, надання житла, соціального захисту для дітей, гарантованої медичної страховки у випадку поранення.

"Підготовка добровольців мусить тривати щонайменше пів року. Не можна в горде українське військо зганяти людей каральними рейдами, хапаючи їх на вулицях і кидаючи в окопи" , - заявила Тимошенко.

Крім того, в партії переконані, що потрібно чітко прописати критерії тих людей, які не підлягають мобілізації. Депутати від "Батьківщини" також пропонують звільнити від призову молодших 27 років чоловіків, жінок, студентів, науковців, викладачів, освітян, людей з інвалідністю I, II, III групи, а також не мобілізувати висококваліфікованих працівників підприємств і батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей.

Для втілення концепції "воювати зброєю, а не людьми", Тимошенко наполягає на створенні інноваційного фонду для інвестицій та розвитку приватних підприємств, які можуть виготовляти зброю для фронту, зокрема безпілотники, амуніцію, техніку, приціли тощо.

"Вірю, що гору візьме здоровий глузд, професіоналізм, компетенція, правильні дії, а не хаос, помилки, репресії та тиск. Цим ми нічого не досягнемо. Але ми можемо захистити країну справою, якщо будемо діяти без паніки - розумно, раціонально та справедливо" , - додає Тимошенко.

За її словами, втілення перелічених вище норм не потребує ухвалення окремого закону, однак якщо влада вирішить розглядати урядовий законопроект, то фракція "Батьківщини" у парламенті вноситиме свої пропозиції у вигляді правок і наполягатиме на їх повному врахуванні, а також вимагатиме вилучення пунктів, які вводять кримінальну відповідальність за неявку в військкомат, за невідкриття електронного кабінету, за невчасне проходження ВЛК тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фракція "Батьківщини" не голосуватиме за закон про мобілізацію у чинній редакції.