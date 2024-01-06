NYT: Системи ЗРК Patriot вже врятували тисячі життів в Україні

Системи ЗРК Patriot успішно відбивають російські балістичні ракети, які могли б завдати величезних втрат та руйнувань, але США не зможуть довго постачати ракети до них, повідомляє Українська правда.

Про це пише New York Times.

Видання поспілкувалося з українським військовим Володимиром (він просив називати лише його ім'я через чутливість роботи його підрозділу), який працює за установкою Patriot.

Він розповів, як 11 грудня о 4 ранку радар зафіксував якусь аномалію – пізніше виявилося, що це російська балістична ракета, яка летить у напрямку Києва.

У час, поки мільйони людей спали в оселях, і вже не було часу, щоб подати сигнал тривоги, українські війська випустили кілька американських ракет Patriot. Ця ніч була успішною для української ППО.

"Враховуючи, що балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, я думаю, що кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі".

Видання зазначає, що офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.

Володимир згадує, що коли була збита перша балістична ракета – 4 травня – усі були дуже здивовані, але після цього "довіра до обладнання зросла".

У травні та червні під час одних із найскладніших атак із застосуванням безпілотників, крилатих ракет, балістичних і гіперзвукових ракет дві українські батареї "Патріот" збили всі 34 балістичні ракети, які Росія випустила по Києву, йдеться у звіті Центру стратегічних та Міжнародних досліджень.

За словами військового, комплекс постійно переміщують з місця на місце, щоб росіяни не дізналися, де установка.

"Нам вдалося створити щит над державою завдяки нашим іноземним партнерам.

Але якщо наші іноземні партнери відвернуться від нас, ми повернемося до початку війни, коли люди просто не виходили зі своїх укриттів, а росіяни намагалися перетворити наші міста на суцільні руїни".

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