Bloomberg: Поставка данських F-16 в Україну відкладається на півроку

Данське видання Berlingske з посиланням на міністерство оборони країни повідомляє, що поставка Данією винищувачів F-16 Україні відкладається на півроку, повідомляє Європейська правда.

Про це інформує Bloomberg.

Копенгаген мав поставити перші шість літаків до нового 2024 року, але замість цього їх доставка очікується у другому кварталі, повідомили виданню у відомстві.

У публікації йдеться, що графік поставок завжди залежав від виконання низки умов, серед яких – успішна підготовка українських пілотів, а також наявність достатньої логістики та інфраструктури для обслуговування F-16 в Україні, заявили в міністерстві, не надавши більш детальної інформації.

За даними Berlingske, наразі шість українських пілотів проходять підготовку на цих винищувачах в Данії. У серпні прем'єрка Данії Метте Фредеріксен пообіцяла відправити Києву 19 літаків F-16.

Напередодні повідомляли, що Норвегія завершила передачу Данії двох винищувачів F-16, призначених для навчання українських льотчиків.

Цього тижня Норвегія оголошувала, що відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів їхньому використанню, й підтвердила відправлення 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні.

Бельгія також відправить два двомісні винищувачі F-16 і близько п'ятдесяти осіб до Данії в період з березня по вересень для навчань українських пілотів.

Українські пілоти проходять або будуть проходити підготовку у США, Румунії, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.