Війна Ізраїлю з ХАМАСом може дати метастази – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що війна Ізраїлю та ХАМАСу може поставити під загрозу безпеку на Близькому Сході, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Блінкен дав зрозуміти, що ситуація в регіоні через війну Ізраїлю з ХАМАСом дуже напружена.

"Це момент глибокого напруження в регіоні. Це конфлікт, який може легко дати "метастази", викликаючи ще більшу нестабільність і ще більші страждання" , - заявив Блінкен на прес-конференції в Катарі.

Блінкен полетів з Катару і прямує до ОАЕ, а потім вирушить до Саудівської Аравії, Ізраїлю та Єгипту.