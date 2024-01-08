Масована атака: Росія запустила ракети по Україні (оновлюється)

Близько 6 години ранку в Україні почала ширитися повітряна тривога, Повітряні сили підтвердили пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і винищувачів МіГ-31К, повідомляє Українська правда.

Спершу повітряну тривогу було оголошено в 6 областях, далі вона поширилася на всю країну.

6:05: Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області.

6:09: Ракета через Харківщину в напрямку Дніпропетровської області.

6:10: У Києві та області оголошена повітряна тривога.

6:10 ПС: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

6:17: Підтверджено пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.

6:26: Ракети через Сумщину в напрямку Полтавщини/Черкащини.

6:28: Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

6:29: Група ракет на півдні Київщини - в західному напрямку.

6:33: Нові групи ракет - в повітряному просторі Сумщини. Рухаються в західному напрямку (Полтавщина/Київщина).

6:36: На межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза - для Вінниччини.

6:36: Пуск "Кинджала".

6:39: Група ракет через Харківщину на Дніпропетровщину.

6:40: Швидкісна ціль на Дніпро.

6:49: Групи крилатих ракет:

1.Черкащина - в західному напрямку.

2.Вінниччина - курс на Хмельницьку область.

3.Харківщина - в напрямку Дніпра.

6:50: Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

6:53: Зліт третього МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

6:58: Групи крилатих ракет:

1. Хмельниччина - в західному напрямку! Загроза для Тернопільської області.

2. Черкащина - Вінниччина - в південно-західному напрямку.

+ Зафіксовано пуски ракет із Ту-22м3.

О 07:08 зафіксовано пуск "Кинджала", жителів Дніпра й Кривого Рогу закликали бути в укритті.

О 07:10 четвертий МіГ-31К злетів із Саваслейки Нижньогородської області РФ.

О 07:16 Повітряні сили повідомили, що частина ракет із Тернопільщини/Львівщини змінила курс на Хмельниччину. Старокостянтинів і Шепетівку закликали залишатися в укриттях.

О 07:19 повідомили про повторний пуск "Кинджала" у напрямку Київщини. Київ закликали бути в укритті.

Балістика також загрожувала Запоріжжю й Чернігову.

7:35 "Кинджал" в напрямку Кривого Рогу.

7:38 Ракета через Івано-Франківську область – в напрямку Львівщини