Курс валют НБУ на 8 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 7 січня підвищився на 4 коп. до 38.08 за 1 долар.
Євро подешевшав на 9 коп. до 41.57 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 4.19 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 48.21 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 11 коп. до 44.64 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 9.54 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.077 500
|EUR
|Євро
|41,573 000
|RUB
|Рубль
|0.418 610
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.213 700
|CHF
|Швейцарський франк
|44.639 500
|PLN
|Польський злотий
|9.541 600