Курс валют НБУ на 8 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 січня підвищився на 4 коп. до 38.08 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 41.57 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 4.19 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 48.21 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 11 коп. до 44.64 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.54 за 1 польський злотий.