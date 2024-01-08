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Курс валют НБУ на 8 січня

Курс валют НБУ на 8 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 січня підвищився на 4 коп. до 38.08 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 41.57 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 4.19 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 48.21 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 11 коп. до 44.64 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.54 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.077 500 +0.036
EUR Євро 41,573 000 --0.094
RUB Рубль 0.418 610 +0.002
GBP Фунт стерлінгів 48.213 700 --0.074
CHF Швейцарський франк 44.639 500 --0.112
PLN Польський злотий 9.541 600 --0.046

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