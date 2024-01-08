Ракетна атака РФ: у низці міст пролунали вибухи

У містах Дніпро й Запоріжжя вранці 8 січня було чути вибухи під час повітряної тривоги, повідомляє Українська правда.

О 06:43 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи, їх було чути в передмісті.

За кілька хвилин до того Повітряні сили повідомили про пуск "Кинджала" й швидкісну ціль на Дніпро.

Крім того, о 07:02 про звуки вибухів повідомили кореспонденти з Запоріжжя. Згодом там повторно лунали вибухи.

О 07:07 голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову та області. Там пролунала серія вибухів, повідомили журналісти.

О 07:16, за даними "Суспільного", вибухи пролунали у Кривому Розі. Перед тим Повітряні сили закликали жителів цього міста бути в укритті у зв’язку з пуском "Кинджала" з одного з російських винищувачів МіГ-31К.

О 07:21 у Хмельницькому пролунали вибухи.