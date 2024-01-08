РФ за добу втратила 440 військових і 9 танків – Генштаб ЗСУ

За добу Росія втратила в Україні приблизно 440 своїх військових, а також 9 танків, 13 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали: