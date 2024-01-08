НБУ готовий обговорювати обмеження за ухилення від мобілізації – Пишний

Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній раді щодо фінансових норм законопроєкту про мобілізацію.﻿ Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками" , - сказав він.

Як зазначив Пишний, питання мобілізації не входять до компетенції НБУ, оскільки це питання Кабміну, Міноборони та Генштабу. Але в законопроєкті передбачені фінансові обмеження за ухилення від мобілізації, тому НБУ готовий включитися в процес.

Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду проєкт закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм в тому чи іншому вигляді стосуються посилення правил військового обліку.

Зокрема законопроєкт пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з'явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Законопроєкт пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями.