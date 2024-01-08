Окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області – ОВА

Вранці 8 січня під час комбінованої ракетної атаки російських військ на Україну у Хмельницькій області пролунало 6 вибухів.﻿﻿ Про це заявили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменьше 6 вибухів. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби" , – йдеться в повідомленні.

Обладміністрація пообіцяла деталі згодом.

Влада закликала утримуватися від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби.

Повітряні сили ЗСУ під час повітряної тривоги повідомляли, що крилаті ракети, змінюючи курс, залетіли в повітряний простір Хмельниччини. Жителів Старокостянтинова й Шепетівки закликали перебувати в укриттях.