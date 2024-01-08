Атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові зросла кількість загиблих

У лікарні померли двоє поранених внаслідок російської ракетної атаки на Київ та Харків 2 січня, повідомляє Українська правда.

"Вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня" , – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов уточнив, що йдеться про 56-річного чоловіка. Він тривалий час перебував у важкому стані.

Крім того, у лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на Київ 2 січня.

"Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки.

Всього сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них - у тяжкому стані" , – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, зранку 2 січня завдали ракетного удару по Харкову. В перші години після обстрілу повідомлялось про понад 40 поранених та одного загиблого.

4 січня повідомлялось, що у лікарні померла літня жінка, яка дістала поранення внаслідок атаки 2 січня, також до лікарні звернулася дівчина із контузією. Таким чином, внаслідок масованої ракетної атаки Росії 2 січня загинуло 2 жінок, ще 62 цивільних мешканців травмовані.

Крім того, зранку 2 січня потужні вибухи у Києві. Внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.