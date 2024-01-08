Ракетний удар по Дніпропетровщині: один загиблий та 25 поранених

У Дніпропетровській області внаслідок російського ракетного удару загинула одна людина та ще 25 дістали поранення, у тому числі 5 дітей, повідомляє Українська правда.

"Ворог поцілив по Кривому Рогу. Пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані" , – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак повідомив, що також було влучання у Лозуватській громаді Криворізького району. Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя. Наслідки атаки ліквідовують.

У Новомосковську виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

Лисак повідомив, що у місті попередньо 24 постраждалих. З них п'ятеро є дітьми: хлопчики 4 і 8 років та дівчата 11, 16 та 17 років – всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Мер Новомосковська Сергій Рєзнік повідомив, що в результаті ракетної атаки по місту понівечені житлові будинки. За його словами, загиблих немає. Він підтвердив, що на цей час є близько 20 постраждалих, серед них є і діти. Постраждалим надається медична та психологічна допомога.