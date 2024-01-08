В Україні через негоду без електрики майже 400 населених пунктів

Через погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу та ожеледі – в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Про це заявили у Міністерстві енергетики України, повідомляє Економічна правда.

Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – без електроенергії понад 200 населених пунктів. У Кривому Розі, зокрема, без світла понад 15 тисяч абонентів.

На Кіровоградщині знеструмлено близько 80 населених пунктів. В Одеській та Миколаївській областях – 58 і 54 населених пунктів відповідно. Майже 9 тисяч абонентів через негоду залишилися без світла на Київщині.

У Міненерго уточнили, що аварійні бригади працюють, графіки відключень електроенергії не застосовуються.