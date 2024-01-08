Експосадовцям Міноборони повідомили про нову підозру за розтрату 950 млн

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства у розтраті майже 950 млн гривень державних коштів на закупівлі бронежилетів для армії, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомляється, нову підозру отримали ексзаступник міністра оборони України, колишній керівник одного з Департаментів МО та колишній начальник управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Слідство встановило, що у 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів.

Продукція, згідно з висновками судово-балістичних та товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров’я наших воїнів на передовій.

У результаті закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав майже 950 млн гривень.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків вчинене групою осіб), ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.