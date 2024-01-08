Обстріл Змієва на Харківщині: дістали тіло жінки

Одна людина загинула у результаті удару росіян по місту Зміїв на Харківщині вранці 8 січня − тіло жінки дістали з-під завалів будинку.﻿﻿ Про це заявили в ДСНС, повідомляє Українська правда.

"Близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети у м. Зміїв Чугуївського району. Із-під завалів приватного будинку надзвичайники дістали тіло загиблої 63-річної жінки" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що трьома годинами раніше там вдалось врятувати 2-х чоловіків.

До робіт залучали 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.