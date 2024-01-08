Заступниця глави НБУ проти фінансових репресій за ухилення від мобілізації

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримує банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Про це вона сказала ввечері в неділю в ефірі телеканалу "Ми – Україна", повідомляє Ліга.Фінанси.

"Не думаю, що нам варто вдаватися до таких фінансових репресій. Мають бути залучені інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші військкоми, ті плани мобілізації – все це можна досягти в цивілізований спосіб" , – сказала вона.

"Людину можна за номером телефона відстежити, і для цього не обов'язково дивитися картку й де відбувалися трансакції. Я хочу вірити, що до цього не дійде" , – додала вона.

У будь-якому випадку, сказала Рожкова, зараз у держави немає можливості обмежувати фінансові операції ухилянтам.