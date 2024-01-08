У Нацбанку прогнозують зростання зарплат у 2024 році

Національний банк України прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників.﻿ Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що економіка продовжить зростання. Зростання економіки призводить до того, що відновлюється ринок праці. Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні" , - сказала вона.

За їх словами, через це бізнес планує підвищувати заробітні платні.

"Це вже відбувається і напевно продовжиться в наступному році" , - зазначила Рожкова.

Вона наголосила, що це означає зростання статків та споживчого попиту в Україні.

Рожкова повідомила, що НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2024 році, яка все ж таки залишиться нижче 10%. Це призведе до того, що ставки за гривневими депозитами залишаться привабливими не лише для того, щоб зберегти гроші від знецінення, але й щось заробити.

Зарплати в Україні

Нагадаємо, реальні зарплати українців зростають три квартали поспіль. За даними Держстату, середня зарплата в ІІІ кварталі 2023 року становила 17 937,3 гривень, що на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За прогнозом НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 17,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%. У 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 15,8%, реальної - на 6,9%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,0%, реальна - на 6,2%.