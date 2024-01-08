ППО знищила 18 ракет, які РФ запустила по Україні – Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони знищили 18 ракет, які окупанти запустили по Україні зранку 8 січня.

Про це повідомили﻿ в Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:

8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ (РФ);

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. (РФ);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.);

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. (РФ);

6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область, РФ).

Як зазначають в Повітряних силах, атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.

﻿"Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях" , – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.

Також уночі сили ППО збили﻿ 8 безпілотників типу Shahed.