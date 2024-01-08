Україна експортувала майже 15 млн тонн вантажів морем – Мінінфраструктури

Україна експортувала вже майже 15 млн тонн вантажів завдяки новому судноплавному коридору у Чорному морі. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, повідомляє ЛігаБізнес.

"За підсумками роботи українського зернового коридору 27 країн світу отримали нашу продукцію. На сьогодні це майже 15 млн тонн, які вивезли 469 суден. Наприклад, 33% вантажів йшли у Китай, 11% – в Єгипет, 4% – Індонезію та 2% – у Туреччину. Судна з портів Великої Одеси прямо йшли до цих країн" , – сказав він.

До широкомасштабного вторгнення майже 60% товарообігу та 80% експорту агропродукції відбувалось через морські порти.

На початку серпня 2023 року після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи Військово-морські сили України визначили новий тимчасовий коридор до/з українських глибоководних портів.

"Спочатку вийшли судна, що були заблоковані в портах Одеси через війну та не підпадали під дію зернової ініціативи, а в середині вересня в Чорноморський порт зайшли перші судна під завантаження українським збіжжям. Після цього ще більше вантажо- та судновласників підтвердили свою готовність працювати, бо впевнились у працездатності українського коридору ", – розказав Васьков.

За його словами, незабаром в Україну мають приїхати інспектори Міжнародної морської організації, щоб переконатися, що Україна використовує свої порти та морські шляхи для перевезень виключно цивільних комерційних вантажів, насамперед агропродукції.