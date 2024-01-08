На польському кордоні у чергах майже 2000 вантажівок – ДПСУ

На кордоні України та Польщі загалом у чергах стоять приблизно 2 тисячі вантажівок, триває блокування напрямків трьох пунктів пропуску. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1350 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України" , – сказав речник.

Демченко нагадав, що 6 січня близько 21-ї години був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині – Медика", але черги ще залишаються – станом на ранок сьогодні 550 вантажівок. Після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивним.

На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Є зменшення черг з вантажних транспортних засобів в бік України. Інтенсивність руху на в'їзд та виїзд забезпечується. Черга залишається лише на території Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород". Станом на ранок сьогодні очікувало проїзду 400 вантажівок, повідомив він.