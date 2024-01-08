Польща впроваджувала "необхідні процедури" через удар РФ по Україні
Польська армія впровадила "необхідні процедури" захисту території країни у зв’язку з інтенсивним обстрілом території України 8 січня. Про це заявили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, повідомляє Ліга.net.
Поляки заявляють, що спостерігали за російським обстрілом по території України, під час якого окупанти запустили 59 ракет, 18 з яких збили Повітряні сили, й вісім дронів.
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно контролюється", – наголосили у командуванні.