Британська розвідка: У Росії заявили про відновлення підрозділу "СМЕРШ"

Британська розвідка звернула увагу на заяви російських політиків наприкінці 2023 року про відновлення радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 8 січня.

Аналітики зазначили, що на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення оперативників, які, очевидно, носили нашивки "СМЕРШ".

У британській розвідці нагадали, що назва підрозділу – це абревіатура від російської фрази "смерть шпигунам". Підрозділ, який заснував диктатор СРСР Йосип Сталін, існував у 1941-1946 роках.

В огляді Міноборони відзначають, що неясно, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.