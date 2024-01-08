Британська розвідка: У Росії заявили про відновлення підрозділу "СМЕРШ"
Британська розвідка звернула увагу на заяви російських політиків наприкінці 2023 року про відновлення радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ", повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 8 січня.
Аналітики зазначили, що на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення оперативників, які, очевидно, носили нашивки "СМЕРШ".
У британській розвідці нагадали, що назва підрозділу – це абревіатура від російської фрази "смерть шпигунам". Підрозділ, який заснував диктатор СРСР Йосип Сталін, існував у 1941-1946 роках.
В огляді Міноборони відзначають, що неясно, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.
"Втім, це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо впроваджує сприйняття російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни, і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз в РФ", – резюмує британська розвідка.