Україна готує аеродроми для прийому літаків F-16 – Міноборони

Україна готує аеродрому інфраструктуру для прийому винищувачів F-16. Одночасно на Заході проходять навчання льотчики та інженери. Про це заявив перший заступник міністр оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив Павлюк, робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині України, так і в рамках міжнародної Коаліції військово-повітряних сил. Ці процеси відбуваються одночасно.

"Працюємо над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку". В його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів. Також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм" , - повідомив він.

За його словами, всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, в тому числі засобами ППО та з низки інших питань.

Павлюк зауважив, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань.