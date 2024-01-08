У 2023 році доходи місцевих бюджетів зросли на 44 млрд

Торік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло на 43,8 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році, - 441,9 мільярда гривень.﻿ Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, повідомляє Економічна правда.

Основними доходами місцевих бюджетів у 2023 році були:

289,4 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

55,8 млрд грн – єдиний податок;

34,5 млрд грн – плата за землю;

22,4 млрд грн – акцизний податок;

14,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

9,1 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2022 року зафіксували у Київській (+26%), Черкаській (+20,8%), Закарпатській (+17,5%), Рівненській областях (+16,2%), а також у Києві (+17,6%).

"Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ" , - пояснили в Мінфіні.

Найменший показник доходів, відповідно, виявили в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими РФ, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

У Мінфіні підкреслили, що завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 11% у порівнянні з 2022 роком.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.