Комітет Ради рекомендує голосувати за відкликання Безуглої

8 січня Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував позачергово включити до порядку денного роботи ВРУ проєкт про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету, який було зареєстровано 6 січня. Про це йдеться в документі на сайті українського парламенту, повідомляє Ліга.net.

Регламентний комітет ухвалив висновок на проєкт постанови № 10391 ВРУ "Про відкликання народного депутата України Безуглої М.В. з посади заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки".

Згідно з ним, регламентний Комітет рекомендує Раді включити цей проєкт позачергово без голосування до порядку денного сесії ВР, розглянути його та ухвалити рішення.

Ініціаторами проєкту постанови щодо Безуглої виступили 11 нардепів, зокрема голова комітету Олександр Завітневич та секретар комітету Роман Костенко. Згідно з українським законодавством, у разі відкликання Безуглої, вона залишиться цього комітету.