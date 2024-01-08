Бронювання за великі податки: у Раді назвали ідею дискримінаційною

Ідея бронювання працівників від мобілізації за умови сплати ними щонайменше 6000 гривень на місяць податків має дискримінаційний характер. Тому навряд чи вона отримає підтримку.﻿ Про це заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

"Такі пропозиції дискредитують одразу за декількома ознаками - професія, територія, ВПО, майновий стан. Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, - справедливості жертви" , - сказав він.

За його словами, жертвувати здоров'ям, свободою, майном мають однаково, інакше дискредитується сама ідея боротьби та перемоги.

Гетманцев нагадав, що дискусія щодо звільнення від мобілізації за майновим цензом, так званий податок на боягузливість, йде у суспільстві з різним ступенем напруженості з 24 лютого 2022 року.

"Не думаю, що дискусія, яка в черговий раз загострилася, має перспективу" , - сказав депутат.

Гетманцев відзначив, що під час війни не платити податки, працювати "в чорну" - це абсолютно аморально.