В ЄС засудили використання Росією ракет з КНДР проти України

У Єврокомісії засудили використання Росією балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї, в нещодавніх атаках проти України. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Євросоюз неодноразово чітко давав зрозуміти міжнародним партнерам, що будь-хто, хто допомагає РФ в її агресії проти України, в порушенні Статуту ООН та міжнародного права, нестиме відповідальність за наслідки.

"Тому ми, звичайно, засуджуємо будь-які іноземні поставки зброї для Росії... Потенційні поставки зброї з Північної Кореї до РФ також можуть становити порушення резолюцій Ради безпеки ООН та санкцій ООН, тому, звичайно, ми ставимося до цього дуже серйозно" , – зазначив Стано.

Він додав, що у ЄС обговорюють ситуацію з міжнародними партнерами, між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це та закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.