В Україні понад 700 населених пунктів без світла через негоду

В Україні через сніг та мороз знеструмлені 705 населених пунктів у 10 областях, рятувальники відбуксовують автомобілі, які застрягли у снігових заметах. Про це заявили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, повідомляє Укрінформ.

Станом на 12:00 підрозділи ДСНС здійснили 25 виїздів на буксирування автомобілів, зокрема автомобіля швидкої та рейсового автобуса, де перебували 15 осіб, зокрема троє дітей.

Також було 36 виїздів на прибирання повалених дерев.

За інформацією Укренерго, знеструмлено 705 населених пунктів у 10 областях: Дніпропетровська - 162, Кіровоградська – 161, Одеська – 233, Чернігівська – 7, Запорізька – 41, Миколаївська – 62, Черкаська – 1, Київська – 26, Хмельницька - 8, Донецька - 4.

Через ускладнення погодних умов у Кривому Розі знеструмлені п'ять котелень, без опалення залишились 12 багатоквартирних будинків та школа, працюють бригади обленерго.

Проїзд на всіх дорогах загального користування забезпечений. Працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автодорогах.