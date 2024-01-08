ХАМАС використовує зброю з КНДР у війні з Ізраїлем – Південна Корея

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) у понеділок, 8 січня, підтвердила інформацію про використання терористичним угрупованням ХАМАС зброї з КНДР у війні проти Ізраїлю, повідомляє Укрінформ.

Опублікувавши нову фотографію частини північнокорейського снаряду для РПГ, NIS підтвердила інформацію від "Голосу Америки" про те, що терористи ХАМАСу використовували РПГ F-7 виробництва Північної Кореї.

На фото в опублікованій минулої п’ятниці новині від «Голосу Америки» видно, що на запалі гранатомета F-7, який нібито використовував ХАМАС, була комбінація корейських символів і цифр, таких як "비저-7류" і "시8- 80-53".

Відповідаючи на запитання про новину, у NIS відповіли, що її "оцінка така ж, як і в новині Голосу Америки".

"Запобіжник із корейськими ієрогліфами розташований у середній частині снаряду для F-7 північнокорейського виробництва" , — повідомили в розвідувальному агентстві, надаючи фотографію гранатомета F-7 у розібраному вигляді.

У відомстві також додали, що "збирають детальні докази ймовірних поставок Північною Кореєю своєї зброї ХАМАСу, такі як обсяги торгівлі та терміни торгівлі зброєю".

Північна Корея відкинула припущення про те, що ХАМАС використовував північнокорейську зброю для нападів на Ізраїль, назвавши новину «безпідставною» і звинувативши Сполучені Штати у створенні фальшивих звинувачень проти Північної Кореї.