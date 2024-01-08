WSJ: РФ розміщує ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО

Росія розгортає ядерну зброю на території Білорусі. Дані маніпуляції з-за посередництва режиму Лукашенко Кремль виконує на кордонах із країнами-членами НАТО.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як зазначає видання, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї в країні

Під час заяв про передачу американські чиновники не надали повної інформації щодо реалізації даного плану. Допускалося, що білоруський диктатор блефує.

Водночас у липні минулого року Розвідувальне управління Міністерства оборони США заявило, що немає "жодних підстав сумніватися" в заявах Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.

Розвіддані з відкритих джерел

"Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що "авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з Росією" , - пише WSJ.

У виданні зауважують, що Лукашенко заявив про це під час того, коли Росія почала більш агресивну риторику стосовно Заходу. Нещодавно Путін сказав, що у Фінляндії можуть "виникнути проблеми" через вступ до НАТО.

У листопаді заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв назвав Польщу "ворогом", який ризикує втратити свою незалежність.

"Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні" , - підсумували у WSJ.

Спростування від білоруської моніторингової групи

Втім, напротивагу твердженням The Wall Street Journal, моніторингова група "Беларускі Гаюн" наголошує на тому, що при усьому переліку джерел, видання так і не надало конкретних доказів наявності на території Білорусі тактичної ядерної зброї РФ.

Російська ядерна зброя у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Варто зазначити, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська авіація неодноразово атакувала прикордонні регіони України літаками, що прямували з території Білорусі.

Армія РФ тісно співпрацює з диктаторським режимом Лукашенко та активно проводить на її території військову пропаганду, залучає свої терористичні підрозділи у спільні "навчання", що проходять понад 87 тижнів.

У листопаді ми також повідомляли про те, що Росія продовжувала перебазовувати компоненти тактичної ядерної зброї на територію Білорусі в середені вересня. За даними залізничників, окупанти перекинули 2 потяги, у складі яких налічувалось понад 26 вагонів.