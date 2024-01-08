Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Дякую Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування за ключовими українськими резолюціями в ООН та своєчасну допомогу електрогенераторами напередодні зими" , - заявив він.

Під час розмови Зеленський розповів еміру Кувейта про протидію ракетному терору, який Росія поновила під час новорічних свят. Крім того, лідери обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах.

"Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. Ми забезпечуємо свободу судноплавства в Чорному морі та залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності" , - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації формули миру.

Крім того, Зеленський повідомив, що запросив Кувейт надіслати представника на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.

Українська "формула миру"

Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає: