Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Дякую Кувейту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, голосування за ключовими українськими резолюціями в ООН та своєчасну допомогу електрогенераторами напередодні зими", - заявив він.
Під час розмови Зеленський розповів еміру Кувейта про протидію ракетному терору, який Росія поновила під час новорічних свят. Крім того, лідери обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах.
"Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. Ми забезпечуємо свободу судноплавства в Чорному морі та залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності", - заявив Зеленський.
Він додав, що Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації формули миру.
Крім того, Зеленський повідомив, що запросив Кувейт надіслати представника на наступну зустріч радників у Давосі та взяти участь у підготовці майбутнього Глобального саміту миру.
Українська "формула миру"
Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає:
- радіаційну і ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
- продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
- енергетичну безпеку;
- звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- виведення російських військ та припинення бойових дій;
- справедливість;
- екоцид, потребу негайного захисту природи;
- недопущення ескалації;
- фіксацію закінчення війни.