У Раді підрахували, на скільки вистачить грошей без фіндопомоги Заходу

Україна обов’язково отримає фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Але потрібно пройти січень та лютий за рахунок власних ресурсів. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

"Щоб пройти січень-лютий, ми маємо необхідний ресурс, який ми напрацювали минулого року" , - сказав він. ﻿

За його словами, на єдиному казначейському рахунку є добрий запас, щоб з урахуванням наших внутрішніх доходів пройти січень. "Тож за січень і навіть за лютий я не хвилююся" , - повідомив Гетманцев.

Водночас гроші від зовнішньої допомоги будуть в найкращому разі у березні чи, можливо, навіть у квітні.

Як зазначив Гетманцев, Україна отримала політичні зобов'язання від наших партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року.

"МВФ, Світовий банк, уряди різних країн, Єврокомісія - це все частини інфраструктури цього механізму. І якщо пробуксовує якийсь із цих елементів з будь-яких причин, з політичних чи ще якихось, на допомогу приходить якийсь інший. Приклад - це Японія. Вони нам обіцяли 2024 року 4 млрд доларів, але два перенесли на 2023 рік, і ми їх отримали в грудні. Це для того, щоб у нас не було касових розривів" , - сказав він.